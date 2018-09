Minstens 34 doden bij overstromingen in Ghana IB

21 september 2018

00u00 0 In het noorden van Ghana zijn minstens 34 personen om het leven gekomen bij overstromingen, die veroorzaakt werden door hevige regens en de overstroming van een dam in buurland Burkina Faso. Dat hebben de reddingsdiensten donderdag gemeld.

"In totaal zijn er 34 doden en twee personen werden als vermist opgegeven. Meer dan 52.000 mensen werden getroffen", aldus Seji Saji, adjunct-chef van het nationale rampenagentschap.

De overstromingen zijn onder meer het gevolg van het overstromen van de Bagré-dam in Burkina Faso, op de rechteroever van de rivier Nakambe, op 30 kilometer van de Ghanese grens. De dam heeft een capaciteit van meer dan een miljard kubieke meter water. In het regenseizoen komt overtollig water vaak in de omliggende dorpen terecht, ondanks maatregelen van de Burkinese overheid.

Kritiek

De Ghanese overheid heeft aan de inwoners van de dorpen bij de Nakambé-rivier opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te trekken.

Ondertussen is er kritiek op de Ghanese president Nana Akufo-Addo en zijn regering, omdat ze de slachtoffers van de overstromingen nog niet bezocht hebben. Dat is volgens ngo Oxfam belangrijk, omdat de regering bij dergelijke rampen de burgers ter hulp moet schieten en maatregelen moet aankondigen om dezelfde problemen in de toekomst te vermijden.