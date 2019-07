Minstens 34 doden bij ontploffing bermbom in Afghanistan jv

31 juli 2019

08u19

Bron: DPA/AFP 0 Bij de ontploffing van een bermbom zijn vandaag in de West-Afghaanse provincie Farah minstens 34 burgers om het leven gekomen. Minstens zeventien mensen raakten gewond, zo heeft de lokale overheid meegedeeld.

De bus met tientallen inzittenden was rond 5 uur 's ochtends in het district Bala Buluk in contact gekomen met de bermbom, die langs de snelweg tussen Herat en Kandahar lag. Er wordt gevreesd dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, zegt een woordvoerder van de politie van Farah.

De zelfgemaakte bermbommen worden vaak door radicaal-islamitische taliban gebruikt om troepenbewegingen van de Afghaanse veiligheidsdiensten te belemmeren. Maar volgens cijfers van de Verenigde Naties eisen de bommen sinds kort vooral meer burgerslachtoffers.

Bij het geweld in Afghanistan zijn in de eerste zes maanden van dit jaar bijna 1.400 burgers gedood en bijna 2.500 burgers gewond geraakt, aldus nog de VN. Gevechten kosten dagelijks ook het leven aan tientallen talibanstrijders en leden van veiligheidsdiensten.