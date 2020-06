Minstens 33 mensen omgekomen door bliksem in India JOBR

25 juni 2020

14u32

Bron: DPA 0 Minstens 33 mensen zijn omgekomen door bliksem tijdens hevige moessonregens in India. Dat hebben de lokale autoriteiten donderdag meegedeeld.

Er zijn 28 mensen omgekomen in verschillende districten van Bihar, in het oosten van het land. Verschillende andere mensen raakten gewond. De hevige moessonregens zorgden voor omvallende bomen en elektriciteitspalen, en ineengestorte huizen en bouwwerken. Ook in het noorden van India kwamen vijf mensen om het leven door de hevige regen en de bliksem.

De slachtoffers zijn voornamelijk daklozen en boeren die op het veld aan het werk waren. De gewonden worden verzorgd in het ziekenhuis, klinkt het bij lokale autoriteiten. Hevige stormen komen veel voor tijdens het moessonseizoen in India, dat begint in juni en eindigt in september.



