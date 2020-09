Minstens 33 doden bij bosbranden aan Amerikaanse westkust SPS

13 september 2020

22u41

Bron: Belga 0 Al minstens 33 mensen zijn om het leven gekomen sinds midden augustus enorme bosbranden losbarstten aan de Amerikaanse westkust. In de staat Californië stierven 22 mensen, zo blijkt zondag uit cijfers van het publieke agentschap CalFire. In Oregon overleden tien mensen, en in de staat Washington liet een kind het leven. Vermoedelijk zal de tol nog toenemen. In Oregon zijn nog tientallen mensen vermist.

Hoewel het koelere weer en de zwakkere wind de brandweer een handje hielpen tijdens het weekend, zijn verscheidene branden in Californië en Oregon nog steeds niet onder controle. Duizenden huizen worden nog steeds bedreigd en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Alleen al in Californië probeert de brandweer 29 vuurhaarden te blussen. 125.000 vierkante kilometer natuur -een gebied vier keer zo groot als België- werd er al verwoest. In het noorden van de staat staat een oppervlakte van 1.906 vierkante kilometer in lichterlaaie, de grootste brand in de geschiedenis van Californië.

De crisis is in de aanloop naar de presidentsverkiezingen ook een politiek thema geworden. President Donald Trump en vele van zijn Republikeinse partijgenoten wijten de branden aan slecht bosbeheer, de Democraten wijzen ook op de gevolgen van klimaatverandering.

"Het is een combinatie van de twee. Decennia van slecht beheer van de wouden in dit land en onze mislukking om klimaatverandering aan te pakken", zo vatte de Democratische gouverneur Kate Brown van Oregon de situatie zondag samen op nieuwsprogramma "Face the Nation".