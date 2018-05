Minstens 30 doden door aanval IS bij Palmyra

22 mei 2018

Bron: Belga

Zeker dertig Syrische militairen en door Iran gesteunde milities zijn gedood bij een aanval door strijders van Islamitische Staat (IS) op een militaire post. De aanval was bij de oude stad Palmyra in het oosten van Syrië.