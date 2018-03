Minstens 30 doden bij nieuwe sektarische moorden in Congo

13 maart 2018

Zeker dertig mensen zijn vannacht op verscheidene plaatsen in Ituri, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, omgebracht bij sektarisch geweld. Dat is uit diverse plaatselijke bronnen vernomen.