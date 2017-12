Minstens 30 doden bij nieuwe gevechten in Zuid-Soedan kv

22u42

Bron: Belga 0 AFP Vrouwen betogen tegen het geweld in Zuid-Soedan in hoofdstad Juba op 9 december 2017. Ondanks een wapenstilstand hebben nieuwe gevechten in Zuid-Soedan aan dertig mensen het leven gekost, zo heeft een bron bij het leger vandaag meegedeeld. Bij het geweld tussen rebellen en regeringstroepen kwamen in de deelstaat Bieh twaalf soldaten, elf rebellen en zeven burgers om het leven. Beide kampen beschuldigen elkaar ervan verantwoordelijk te zijn voor het geweld.

Sinds zondag 24 december is er een wapenstilstand van kracht in het jonge Afrikaanse land. De bedoeling van het kerstbestand was om humanitaire hulp toe te laten tot het conflictgebied. Maar de wapenstilstand werd al op de eerste dag geschonden.

Door het geweld dat in december 2013 uitbrak in Zuid-Soedan zijn al tienduizenden mensen gedood en ongeveer 4 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het conflict staan de Dinka, waartoe president Salva Kiir behoort, tegenover de Nuër van zijn vroegere vicepresident Riek Machar.