Minstens 30 doden bij geweld in Zuid-Soedan TTR

23 februari 2018

15u45

Bron: Belga 0 Bij tribaal geweld in het door een burgeroorlog verscheurde Zuid-Soedan zijn minstens 30 mensen gedood en 16 anderen verwond. Tot de slachtoffers behoren ook vrouwen en bejaarden, zei de nieuwe gouverneur van de noordelijke deelstaat Tonj, Simon Madut Aleu.

Bij de gewelddadigheden in het midden van het Oost-Afrikaanse land ging het om twee subclans van de Dinka, de grootste etnische bevolkingsgroep van het land waarvan ook president Salva Kiir deel uitmaakt. Enkele dagen geleden had het staatshoofd de vroegere gouverneur van een van de twee subclans vervangen door een politicus van de andere.

In Zuid-Soedan komt het wel vaker tot tribaal geweld, ook gewelddadige veediefstallen zijn niet ongewoon. Na decennialange verschillende conflicten in het Oost-Afrikaanse land zijn de bewoners vaak met automatische geweren gewapend. Rivaliteiten kunnen makkelijk ontvlammen in dodelijk geweld.

Bovendien heerst er in het olierijke land sinds eind 2013 een burgeroorlog. Tienduizenden mensen zijn daarbij gedood en rond de vier miljoen mensen zijn voor het geweld gevlucht.