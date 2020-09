Minstens 28 slachtoffers na ontploffing gastanker in Nigeria MDG

24 september 2020

16u36

Bron: CNN 0 Minstens 28 mensen kwamen woensdag om het leven toen een gastanker explodeerde in de centrale Nigeriaanse staat Kogi en een brand veroorzaakte, melden buitenlandse media.

Bisi Kazeem, woordvoerder van de Federal Road Safety Corp (FRSC), zei dat negen kinderen betrokken waren bij het ongeval, dat plaatsvond tegenover een benzinestation langs de snelweg Lokoja-Zariagi.

Ongevallen met brandstoftankers komen geregeld voor in Nigeria, waar ruwe olie vaak over de weg wordt vervoerd. Vorig jaar stierven ten minste 50 mensen en raakten 101 mensen gewond nadat een gekantelde tanker in centraal Nigeria explodeerde.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.