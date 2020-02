Minstens 28 doden bij lawines in Turkije, meer dan 50 reddingwerkers bedolven onder de sneeuw



05 februari 2020

Zeker 28 mensen zijn omgekomen bij lawines in het oosten van Turkije. Het gaat onder meer om burgers en leden van de militaire politie die probeerden slachtoffers van een eerdere lawine te redden, melden de autoriteiten.

Bij de zoektocht naar twee vermisten na een eerste lawine gisteravond vond er vandaag een tweede plaats in Bahçesaray in de provincie Van. In totaal vielen er al zeker 28 doden.

Een minibus met passagiers reed op de snelweg, toen ze werd gegrepen door een eerste lawine. Zeven personen konden worden gered, maar voor vijf anderen kwam alle hulp te laat. Nog zeker twee mensen konden niet meteen worden bevrijd vanonder de sneeuw.

De burgemeester van een district in de provincie Van zei bij omroep NTV dat zo’n driehonderd mensen probeerden om de twee vermiste slachtoffers ook nog te redden door de minibus uit te graven, toen er opnieuw een lawine aanstormde. Meer dan 50 reddingwerkers en leden van de militaire politie raakten daarbij bedolven onder de sneeuw. 25 van hen konden zichzelf bevrijden of worden bevrijd door collega’s en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Op televisiebeelden is te zien dat tientallen mensen proberen om bedolven voertuigen te bereiken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat meer dan dertig mensen werden gered. 23 mensen kwamen om bij de tweede lawine: acht gendarmes, drie veiligheidsmensen, drie brandweerlieden en negen burgers. De totale balans komt zo op 28 dodelijke slachtoffers. De twee uit het busje van de eerste lawine zijn nog vermist.

Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zei dat omstandigheden in het gebied het lastig maken om reddingsvoertuigen in te zetten. Hij stelde dat een voertuig is aangetroffen onder 4 of 5 meter sneeuw. Een onbekend aantal mensen zou nog vastzitten onder de sneeuwlaag. Het ministerie van Defensie meldde een reddingsteam van 75 mensen te zullen uitsturen om te helpen.

Mogelijk volgen er nog lawines. Het district Bahçesaray kent wel vaker harde winterse omstandigheden. Momenteel zijn heel wat wegen in Oost-Turkije afgesloten door de overvloedige sneeuwval.

Dit weekend was er ook al een minilawine in Bingöl, zo’n 300 km ten westen van Bahçesaray. Vier spelende kinderen ontsnapten er toen nipt aan.