Minstens 27 doden door botsing bus en truck in Congo TT

25 december 2018

14u29

Bron: Belga 0 Door een ongeval met een bus in Congo zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het voertuig botste afgelopen nacht op een vrachtwagen. Dat maakte de lokale minister van Openbare Werken van de provincie Kongo Central, Papy Mambo Luamba, dinsdag bekend.

Het incident was in de plaats Kisantu in het westen van het land. Het ging om een botsing tussen twee voertuigen op de weg Nationale 1, op ongeveer 130 kilometer ten westen van Kinshasa. In een van de twee voertuigen zaten 32 mensen, aldus de provinciale minister. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het dorp Mbuela, op 2 kilometer van de toeristische stad Kisantu. Het gaat om dezelfde sector waar op 6 oktober ook tientallen doden vielen in een vorig ongeval.

De politie denkt dat beide voertuigen op het moment van de klap te hard reden. In Congo gebeuren vaker zware ongevallen doordat te hard wordt gereden, voertuigen technische mankementen hebben en door de slechte toestand van de wegen.