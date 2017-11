Minstens 27 doden bij schietpartij in kerk in Texas mvdb

20u20

Bron: KSAT 893 facebook ksat.com Bij de schietpartij in een kerk in Texas vielen volgens de politie zeker 27 doden en meer dan 20 gewonden, melden Amerikaanse media op Twitter . Volgens de eerste berichten liep een zwaarbewapende man rond 10.30 uur plaatselijke tijd de kerk in Sutherland Springs binnen en opende het vuur op de aanwezigen.

De schietpartij gebeurde in de plaatselijke First Baptist Church. Buren verklaarden aan lokale media dat de schutter meermaals zijn wapens herlaadde. Minstens zes helikopters zijn uitgerukt om slachtoffers naar ziekenhuizen over te brengen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook kinderen, meldt het lokale nieuwsstation KENS5.

De schutter zou volgens de sheriff van de plaats zijn uitgeschakeld.

REUTERS