Minstens 27 doden bij dubbele aanslag in Benghazi kv en ib

23 januari 2018

22u17

Bron: Belga 0 Door twee bomaanslagen in de Libische stad Benghazi zijn ten minste 27 doden gevallen. Zeker 42 mensen raakten gewond. Enkele gewonden bevinden zich nog in kritieke toestand, aldus ziekenhuisbronnen.

Volgens de plaatselijke autoriteiten waren onder de slachtoffers zowel militairen als burgers.

De auto's met explosieven gingen de lucht in bij een moskee in de wijk al-Salmani, net toen gelovigen naar buiten kwamen na het gebed. Ongeveer op dezelfde plaats ontplofte een half uur later een tweede voertuig. De verantwoordelijkheid voor de terreurdaad is nog niet opgeëist.

Revolutie

In de Oost-Libische stad begon zes jaar geleden de "revolutie" tegen kolonel Moammar Kadhafi.

Aanslagen

Benghazi was sinds 2014 drie jaar lang het toneel van gewelddadigheden. Troepen loyaal aan Khalifa Haftar, de commandant van het nationaal leger van Libië (LNA), herstelden de rust vorig jaar goeddeels door jihadisten en andere militanten te verdrijven. Er worden nog wel aanslagen gepleegd met moskeeën meestal als doelwit.

De moskee staat bekend als een verzamelplaats van salafistische groepen die in Benghazi samen met de troepen van maarschalk Chalifa Haftar, de huidige sterke man in Libië, tegen de jihadisten hebben gevochten.