Minstens 265 doden na weken van hevige regen in Oost-Afrika AW

06 december 2019

11u46

Bron: Belga 0 In Oost-Afrika zijn als gevolg van hevig noodweer de voorbije weken al zeker 265 mensen om het leven gekomen. Twee maanden van onophoudelijke regen zorgden in tal van landen voor overstromingen en modderstromen die hele dorpen, huizen en velden blank zetten. Dat blijkt uit een slachtofferbalans van het Franse persagentschap AFP.

Honderdduizenden mensen in Kenia, Somalië, Burundi, Tanzania, Zuid-Soedan, Oeganda, Djibouti en Ethiopië moesten hun huizen noodgedwongen verlaten. Somalië maakt zich bovendien op voor de komst van een tropische storm en de komende weken worden in de regio nog meer hevige regenbuien verwacht.

Dat doet de vrees voor ziekten toenemen. Ook zullen op middellange termijn heel wat mensen nood hebben aan voedselhulp, aangezien het noodweer een groot deel van de oogsten heeft vernietigd.

In Burundi kwamen minstens 38 mensen om bij een aardverschuiving en in Kenia lieten 132 personen het leven en zijn 17.000 mensen op de vlucht. In Zuid-Soedan zijn naar schatting een miljoen mensen getroffen. Bij overstromingen in Somalië gaat het om 570.000 getroffen personen. Tanzania telde inmiddels minstens 55 doden, Ethiopië 33 doden, Djibouti 10 doden en ook in Oeganda kwamen 8 mensen om.