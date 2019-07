Minstens 26 doden, waaronder Amerikanen en Brit, bij zelfmoordaanslag in hotel Somalië SVM tvc

12 juli 2019

21u40

Bron: Belga, ANP 6 Het dodental van de zelfmoordaanval op een hotel in Somalië is gestegen naar 26. Onder de slachtoffers zijn Kenianen, Amerikanen, Tanzanianen en een Brit, zei de president van de regio Jubbaland. De belegering van het hotel is intussen afgelopen, bevestigt de lokale politie.

Een zelfmoordenaar blies zich gisterenavond op bij het hotel in havenstad Kismayo in het zuiden van Somalië, waarna een groep gewapende mannen het hotel bestormde. De aanvallers verscholen zich in het gebouw, waarna de politie het hotel belegerde. Vanochtend is de operatie, die zowat 10 uur duurde, afgelopen, meldt politiecommissaris Mohamed Hussein. Alle aanvallers die nog in het hotel aanwezig waren, zijn gedood, maar de politie sluit niet uit dat verschillende daders het gebouw zijn ontvlucht.

Terreurbeweging al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In het hotel was een bijeenkomst met politici. Onder de doden is een presidentskandidaat voor de regionale verkiezingen. Eén van de andere slachtoffers is Hodan Nalayeh, een bekende Somalische activiste en journaliste. De vrouw had ook de Canadese nationaliteit. Ook haar echtgenoot kwam om het leven.

Al-Shabaab controleert grote delen van Zuid- en Centraal-Somalië en voert regelmatig aanvallen uit op ordehandhavers en burgers. Amerikaanse soldaten en vredestroepen van de Afrikaanse Unie staan de regering bij in de strijd tegen de soennitisch-extremistische groep.