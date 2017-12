Minstens 26 doden bij twee verkeersongevallen in Egypte MV

12u32

Bron: Belga 0 dreamstime In Egypte zijn minstens 26 mensen om het leven gekomen bij twee verkeersongevallen in drie dagen tijd.

Volgens het ministerie van Gezondheid kwamen zaterdagochtend 13 mensen om het leven in een botsing waarbij een minibus was betrokken. Dat gebeurde op een woestijnweg op 145 kilometer ten zuiden van Caïro. Drie dagen eerder vonden ook 13 mensen de dood in een ongeval op dezelfde weg.

De minibusjes zijn een vaak gebruikt transportmiddel in Egypte. Ze staan even bekend voor hun overdreven snelheid als voor hun onklopbare prijzen.

Vorig jaar gebeurden er 15.000 ongevallen met meer dan 5.000 doden in Egypte.