Minstens 26 doden bij schietpartij in kerk in Texas: lokale inwoner schoot dader neer Sherrif: "Schutter is uitgeschakeld" mvdb ib

01u33

Bron: KSAT 1490 REUTERS Bij de schietpartij in een kerk in Texas vielen volgens de politie zeker 26 doden en meer dan 20 gewonden. Een zwaarbewapende man liep rond 11.30 uur toen de mis een half uur bezig was de kerk in Sutherland Springs binnen en opende het vuur op de aanwezigen. Na de slachtpartij nam een lokale inwoner de dader buiten de kerk onder vuur. Na een vluchtpoging werd de schutter dood in zijn auto teruggevonden door de politie.

De schietpartij gebeurde in de First Baptist Church in het plaatsje Sutherland Springs. De kerk ligt op zo'n 65 kilometer ten zuidoosten van de grootstad San Antonio. Buren verklaarden aan lokale media dat de schutter meermaals zijn wapens herlaadde. Hij zou semi-automatische wapens hebben gebruikt. De politie bevestigde later dat er meerdere wapens in de auto van de schutter zijn gevonden.

De schutter werd direct na zijn aanval zelf beschoten door een lokale inwoner, die hem van buiten af onder vuur nam toen hij de kerk verliet na de schietpartij. De schutter liet daarop zijn wapen vallen en probeerde te vluchten in zijn auto. Zo'n acht kilometer verder crashte hij. Na een korte achtervolging werd hij door de politie dood teruggevonden in zijn wagen in het iets noordelijker gelegen Guadalupe County.

Het is nog niet bekend of de man zelfmoord pleegde, of dat een van de schoten van de persoon die hem buiten de kerk aanviel, hem uiteindelijk het leven kostte. Over het motief van de man is nog niets bekend.

Blanke man van midden twintig

De dader zou een blanke man van midden twintig zijn. Hij droeg zwarte kleding en een kogelwerend vest. Voordat hij de kerk binnenging, werd hij bij een nabijgelegen benzinestation gezien. De Amerikaanse explosievendienst onderzoekt de vluchtauto van de man, waar hij in gestorven is. Volgens The New York Times is de 26-jarige Devin P. Kelley de dader, maar de politie heeft dit nog niet bevestigd. Kelley zou gediend hebben in het Amerikaanse leger en op sociale mediaprofielen met wapens poseren. De man zou getrouwd zijn en kinderen hebben. Hij woont niet in Sutherland Springs en het is niet duidelijk of hij banden met het plaatsje heeft.

Slachtoffers tussen de vijf en 72 jaar

Tijdens een persconferentie die rond 1 uur 's nachts Belgische tijd plaatsvond, liet sheriff Joe Tackit weten dat de leeftijden van de slachtoffers tussen de vijf en 72 jaar liggen. Tackitt bevestigde dat momenteel nog geen identiteitsgegevens van de slachtoffers bekend zijn. Wanneer de namen bekend worden, zullen eerst de familieleden worden ingelicht. 23 mensen werden in de kerk zelf vermoord.

Een van de slachtoffers zou alvast de 14-jarige dochter van de pastor (de voorganger, red) zijn. Pastor Frank Pomeroy was op het moment van de schietpartij zelf niet aanwezig, maar zijn dochter Annabelle zat wel in de kerk. Volgens nieuwszender ABC is zij een van de slachtoffers.

This was Annabelle Pomeroy, 14.

She was killed at the church her father pastors. Her dad and mom were both out of town when she died. pic.twitter.com/l66GQNxE7o David Begnaud(@ DavidBegnaud) link

Volgens de lokale media zouden veel families in de kerk gezeten hebben ten tijde van de schietpartij. Volgens NBC news is een jongetje van vijf jaar oud geraakt door meerdere kogels. Hij zou op dit moment worden behandeld in een ziekenhuis in San Antonio. In een ander nabijgelegen ziekenhuis zouden volgens NBC nóg vier zwaargewonde kinderen liggen. Ook zouden er vier kinderen gewond zijn geraakt die uit eenzelfde gezin kwamen.

Het Rode Kruis heeft intussen een centrum opgezet waar nabestaanden en familie terecht kunnen. De Texaanse gouverneur Greg Abbot liet weten dat een medische taskforce vanuit San Antonio is opgeroepen. Minstens zes helikopters zijn uitgerukt om slachtoffers naar ziekenhuizen over te brengen. De politie heeft de omgeving rond de kerk afgegrendeld.

Trump volgt situatie vanuit Japan

De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook zijn landgenoten toegesproken vanuit Japan. "Onze gedachten en gebeden zijn met de slachtoffers en hun families. In donkere tijden doen Amerikanen wat ze het beste kunnen: we komen samen, houden elkaars handen vast, omarmen elkaar en door de tranen en het verdriet heen, staan we sterk, oh zo sterk", aldus Trump, die zegt dat de regering Texas zal ondersteunen in het onderzoek.



President Donald Trump reageerde eerder op de avond al via Twitter. "Moge God de gezinnen bijstaan in Sutherland Springs, Texas." De president volgt vanuit Japan de situatie op de voet en heeft intussen ook contact gehad met de Texaanse senator Ted Cruz.

Sutherland Springs telt zo'n 400 inwoners. De bewuste First Baptist Church (baptistenkerk) heeft meer dan 50 leden.

REUTERS

REUTERS

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

facebook ksat.com

REUTERS

Families in tears wait to see if their family and friends are safe. Praying for the safety of all those involved. pic.twitter.com/yjzK7lZJ1S Max Massey(@ MaxMasseyTV) link

Bing Maps De plaats Sutherland Srings ligt op zo'n 65 kilometer ten zuidoosten van San Antonio.