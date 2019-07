Minstens 26 doden bij ongeval met vissersboot in Honduras IB

04 juli 2019

01u43

Bron: El Heraldo, Belga, ANP 0 Bij een ongeval met een vissersboot zijn voor de noordoostelijke kust van Honduras zeker 26 mensen om het leven gekomen. Zeker 47 opvarenden zijn gered. Volgens een legerwoordvoerder is een schip dat op kreeft viste door nog onbekende oorzaak gekapseisd.

Het ongeluk gebeurde op de Atlantische Oceaan ter hoogte van de plaats Puerto Lempira voor de noordoostelijke kust van Honduras. Het is nog niet bekend of er gewonden of vermisten zijn.

De kustwacht had eerder nog gemeld dat het op zoek was naar sporen van de MS Miss Francely, na berichten over een ongeluk met het schip.

Volgens de krant El Heraldo zouden sommigen opvarenden op eigen kracht aan land zijn geraakt en overleefden zeker 47 mensen ramp.