Minstens 26 doden bij ongeval met veerboot voor kust Indonesië KVDS

03 juli 2018

19u18

Bron: Belga 1 Een veerboot met zo'n 130 mensen aan boord is voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi lekgeslagen en gestrand. Minstens 26 mensen zijn daarbij omgekomen, zo kinkt het bij politiewoordvoerder Dicky Sondana. Passagiers sprongen in paniek in het water in een poging om veilig aan land te raken.

De geborgen lijken zijn overgebracht naar lokale ziekenhuizen, aldus de gouverneur van de provincie Zuid-Sulawesi op Metro TV. 50 overlevenden bevinden zich nog op de veerboot en wachten op hun redding.

Beelden

Het schip, dat ook 48 auto's en vrachtwagens transporteerde, was door het lek gekapseisd en voor de kust vastgelopen. Het precieze aantal geredde en vermiste opvarenden is voorlopig onduidelijk. Beelden van de rampenbestrijdingsdienst tonen passagiers die zich aan het dek van het gekapseisde schip vasthielden of in reddingsvesten in het water dreven.





Dergelijke scheepsongevallen zijn in het Zuidoost-Aziatische Indonesië niet ongewoon, omdat boten en schepen vaak overladen worden. Pas gisteren werd na twee weken de zoektocht naar een 200-tal slachtoffers van een ongeval met een veerboot op het Tobameer in het noorden van het eiland Sumatra stopgezet. Amper 18 passagiers konden volgens officiële cijfers gered worden, waaronder de kapitein en eigenaar van het schip.