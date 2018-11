Minstens 25 schoolkinderen omgekomen bij busongeval in India AV

24 november 2018

14u08

Bron: Belga 1 In de Indiase deelstaat Karnataka zijn vandaag zeker 25 mensen om het leven gekomen toen een schoolbus in een kanaal terechtkwam. De slachtoffers zouden volgens de plaatselijke politie kinderen zijn. Er wordt gevreesd dat het dodental nog verder kan oplopen.

De bus raakte in de omgeving van de stad Mandya van een brug af en kwam in het Cauverykanaal terecht. Er zijn geen exacte cijfers van het aantal inzitten in de bus, meldt de politie. Volgens lokale media waren er zowat 35 mensen aan boord van het voertuig. De meeste slachtoffers waren schoolkinderen die terugkeerden naar huis.

Over de exacte oorzaak van het ongeval, dat zich voordeed op een snelweg tussen de steden Bangalore en Mysore, bestaat nog geen duidelijkheid. Nieuwszender NDTV meldt op basis van ooggetuigen dat de chauffeur te snel reed en wellicht de controle over het stuur verloor. Volgens dezelfde getuigen zou de autobus in het water terechtgekomen zijn met de deuren in de richting van de kanaalbodem, waardoor de inzittenden kwamen vast te zitten.

Elk jaar sterven ongeveer 150.000 mensen op de Indiase wegen, vaak door roekeloos rijgedrag of door de slechte staat van de wegen.