Minstens 25 gewonden bij explosie in Duitse meergezinswoning

13 december 2019

Bij een ontploffing in Blankenburg, een stad in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, zijn minstens 25 mensen gewond geraakt. Volgens de politie kan dat aantal echter nog oplopen. Of er ook doden gevallen zijn, is vooralsnog onduidelijk.