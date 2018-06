Minstens 25 doden en driehonderd gewonden na vulkaanuitbarsting in Guatemala Redactie

04 juni 2018

01u49

Bron: AD, Reuters, Twitter 0 Bij een vulkaanuitbarsting in het zuidwesten van Guatemala zijn gisteren minstens 25 mensen omgekomen, onder wie minstens drie kinderen en één werknemer van het rampenbestrijdingsagentschap Conred. Dat heeft de regering van het Centraal-Amerikaanse land gemeld.

Ongeveer driehonderd mensen, onder wie zeker zes kinderen, raakten gewond, terwijl meer dan drieduizend anderen werden geëvacueerd. President Jimmy Morales riep de inwoners op om de veiligheidsinstructies te volgen.

Tijdens de uitbarsting spuwde de Volcán de Fuego as, rook en lava. De aswolk reikt tot wel 6 kilometer hoogte. Volgens David de Léon, de woordvoerder van het rampenbestrijdingsagentschap Conred, zijn duizenden mensen geëvacueerd en worden in totaal 1,7 miljoen mensen getroffen door de eruptie van de Volcán de Fuego.

Alle doden zouden gevallen zijn in de dorpjes El Rodeo, Alotenango en San Miguel los Lotes. "Het dorp Rodeo is overspoeld door een rivier van lava. Er zijn doden en gewonden onder de inwoners", zegt Sergio Cabanas, algemeen secretaris van het rampenbureau op de radio.

De Volcán de Fuego (Vuurvulkaan), die zich op zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala City bevindt, is veel vaker actief, maar zou nu één van de krachtigste uitbarstingen hebben sinds jaren. De uitbarsting van de 3.763 meter hoge vulkaan leidde ook tot het stilleggen van de internationale luchthaven in Guatemala-Stad: de enige startbaan werd gesloten om de veiligheid van de passagiers te garanderen.

Inwoners van de hoofdstad zijn opgeroepen om kalm te blijven. Dat zij nu zoveel last hebben van de as en de rook, komt door de draaiende wind, aldus de woordvoerder van de rampenbestrijding in het land.

Enorme lavastroom

Op sociale media zijn beelden te zien waarop een enorme lavastroom zich razendsnel over land verspreid. Mensen die in eerste instantie met verbazing naar het natuurgeweld zitten te kijken, proberen zich het volgende moment razendsnel uit de voeten te maken.

De vulkaan spuugt een enorme wolk aan zwarte rook en as de lucht in.