Minstens 24 soldaten omgekomen bij aanslag op grenspatrouille in Mali

19 november 2019

02u01

Bron: Belga 0 In het West-Afrikaanse land Mali zijn bij een aanslag op een legerpatrouille volgens regeringsbronnen zeker 24 soldaten omgekomen en 29 anderen gewond geraakt. Ook minstens 17 "terroristen" lieten het leven en een honderdtal mensen werden opgepakt, zo luidt het in een verklaring.

De aanslag werd gepleegd in Tabankort, aan de grens met Niger. Voorlopig heeft geen enkele groepering de aanslag opgeëist. Eerder deze maand werden bij een aanslag op een legerpost in Mali nog 53 soldaten en een burger gedood.

Mali en Niger maken samen met Burkina Faso, Tsjaad en Mauritanië deel uit van de antiterreurtroepenmacht van de G5 Sahel. Dat samenwerkingsverband werd enkele jaren geleden opgericht om het terrorisme in de precaire regio te bestrijden en krijgt financiële steun van de Europese Unie.

Sahel broeihaard van mensensmokkel

De Sahel is een broeihaard van mensensmokkel en terrorisme, en dus een bron van bezorgdheid voor de Europese leiders. Er zijn verschillende gewapende groeperingen actief, waarvan sommige trouw hebben gezworen aan al-Qaida of IS. Vooral in Mali, maar ook in de buurlanden Burkina Faso en Niger worden met regelmaat van de klok aanvallen en aanslagen gepleegd.