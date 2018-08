Minstens 24 gewonden door bosbranden in de Algarve TTR

06 augustus 2018

12u17

Bron: Belga 1 In het zuiden van Portugal zijn bij een bosbrand in de Algarve minstens 24 mensen verwond. Een 72-jarige vrouw was er zo erg aan toe dat ze met een helikopter naar een ziekenhuis in de hoofdstad Lissabon werd overgebracht. Dat schreef de krant Público vandaag.

De bosbrand in de heuvelachtige omgeving rond het stadje Monchique is nog steeds niet onder controle geraakt, schrijft de krant voorts onder aanhaling van de hulpdiensten. Verschillende dorpjes werden geëvacueerd, daaronder ook minstens een hotelsite. De Algarve met haar mooie witte zandstranden is ook bij Belgische toeristen erg populair.

In totaal meer dan duizend brandweerlieden met 300 voertuigen en een vliegtuig nemen aan de bluswerken deel. Helikopters konden wegens de enorme rookontwikkeling tijdelijk niet opstijgen.

In Portugal heerst al dagen een extreme hittegolf. In het weekeinde werden op vele plaatsen recordtemperaturen gemeten, ook in Lissabon, waar het kwik ruim boven de 40 graden Celsius steeg. De hoogste temperatuur werd in het dorpje Alvega in het district Santarém in het centrum van het land geregistreerd. Met een temperatuur van 46,8 graden Celsius kreeg het dorp zaterdag een vaste plaats in de geschiedenis van de Portugese meteorologie, aldus de media.