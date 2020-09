Minstens 24 doden bij explosie in Bengalese moskee JOBR

06 september 2020

16u52

Bron: DPA 0 Vrijdag was er vermoedelijk een zware gasexplosie en brand in een moskee net buiten de Bengalese hoofdstad Dhaka. Intussen zijn al 24 doden geteld. De autoriteiten in Bangladesh hebben een onderzoek opgestart naar de explosie. Dat melden functionarissen zondag.

De ontploffing deed zich vrijdag voor op het einde van het avondgebed. Veertig mensen raakten gewond, van wie er 37 ernstig verbrand zijn. Zondag overleden vier mensen in het ziekenhuis, waardoor het totale aantal doden opgelopen is tot 24. De 13 patiënten die nog in het ziekenhuis liggen, zijn nog niet buiten gevaar, aldus het hoofd van de brandwondenafdeling.

Volgens de brandweer is de oorzaak van de ontploffing te zoeken bij een gaslek. Ook ontploften zes airco-toestellen in de moskee. Premier Sheikh Hasina heeft de autoriteiten gevraagd na te gaan of de moskee gebouwd is volgens de door de autoriteiten goedgekeurde ontwerpen. Een comité is al een onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie, zei de premier aan het parlement.

