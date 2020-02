Minstens 24 doden bij aanval op dorp in Burkina Faso kv

17 februari 2020

21u50

Bron: Belga 0 Bij een aanval door een gewapende groep op een protestantse kerk in een dorp in het noorden van het West-Afrikaanse land Burkina Faso zijn 24 mensen gedood en 18 mensen verwond. Dat zei de regionale gouverneur vandaag.

Gouverneur Salfo Kabore zei in een verklaring dat een "gewapende terroristische groep" het dorp Pansi in de provincie Yagha binnenstormde, en "de lokale vreedzame bevolking" aanviel. Dat gebeurde op het moment dat de zondagse eredienst bezig was.

Onder de slachtoffers was de protestantse dominee, en er werden ook mensen ontvoerd. De gewonden werden naar naburige dorpen gebracht voor behandeling, en de zoektocht naar de daders en de ontvoerde burgers loopt volop.



Het noorden van Burkina Faso, dat grenst aan Mali en Niger, is een toevluchtsoord voor islamistische extremisten. Die vallen regelmatig kerken en christenen aan. Het West-Afrikaanse land behoort tot de tien armste landen ter wereld, volgens de Verenigde Naties.