Minstens 24 doden bij aanslag op verkiezingsbijeenkomst Afghaanse president tvc

17 september 2019

11u47

Bron: Belga 2 Een aanslag op een verkiezingsbijeenkomst van de Afghaanse president Ashraf Ghani heeft aan minstens 24 mensen het leven gekost. Nog eens 31 anderen zijn gewond geraakt. Dat maakte het hoofd van het lokale ziekenhuis Kasim Sangin bekend. De president zelf is ongedeerd, aldus de lokale autoriteiten.

De explosie vond plaats toen de president het woord nam tijdens de bijeenkomst voor zijn verkiezingscampagne, in Charikar in de provincie Parwan. Volgens Nasrat Rahimi, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ging het om een kamikaze op een motor, die zijn explosieven tot ontploffing bracht aan de ingang van het gebouw waar de campagnebijeenkomst plaatsvindt. Rahimi zei ook dat geen enkel lid van de campagne gewond is geraakt bij de aanslag.

Vooralsnog eiste niemand de aanslag op. De radicale taliban hadden begin augustus opgeroepen tot een boycot van de Afghaanse presidentsverkiezingen en met geweld gedreigd. De bevolking moet zich volgens de taliban ver weg houden van de verkiezingsevenementen, om geen mogelijk doelwit te worden.

De presidentsverkiezingen vinden plaats op 28 september.