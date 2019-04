Minstens 21 doden bij opgelaaid geweld in Tripoli IB

08 april 2019

01u45

Bij gevechten tussen soldaten van twee rivaliserende regeringen bij de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 21 mensen omgekomen en 27 mensen gewond geraakt. Dat meldt de regering die door de Verenigde Naties wordt erkend.

Eerder op de dag deed de VN-missie in Libië vergeefs een oproep tot een tijdelijk staakt-het-vuren om gewonden te evacueren in het zuiden van de stad. UNSMIL wilde, zonder iets te zeggen over het aantal slachtoffers, een wapenstilstand van vier tot zes uur 's middags om hulpverleners hun werk te laten doen, maar vond geen gehoor. 's Avonds ging de strijd onverminderd door, onder meer met een luchtaanval.

De oostelijke krijgsheer Khalifa Haftar, commandant van het Libisch Nationaal Leger (LNA), gaf vorige week opdracht voor een offensief tegen de hoofdstad. Zijn milities hebben inmiddels de zuidelijke buitenwijken bereikt. Een woordvoerder bevestigde dat voor het eerst ook de luchtmacht van het LNA heeft meegedaan aan de militaire acties.

“Vulkaan van woede”

De regering in Tripoli die international erkenning geniet, heeft op televisie gezegd de tegenaanval te zullen inzetten om de troepen van Haftar tot terugtrekking te bewegen. De operatie 'Vulkaan van Woede' heeft tot doel “alle Libische steden te zuiveren van agressors''.