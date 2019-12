Minstens 21 doden bij gevechten tussen leden van drugskartel en politie in Mexico TTR ADN

01 december 2019

07u23

Bron: ANP, Belga 3 Bij vuurgevechten tussen mogelijke leden van een drugskartel en de ordediensten zijn in het noorden van Mexico minstens 21 mensen om het leven gekomen.

Gisteren werden er 14 mensen gedood bij hevige gevechten in Villa Unión. Een gewapende groep opende het vuur op een lokaal regeringsgebouw in de kleine stad nabij de Amerikaanse grens, daarop barstte een strijd tussen aanvallers en politie los.

Vier agenten en tien vermoedelijke aanvallers kwamen om het leven. Nog eens zes agenten raakten gewond, twee andere mensen zijn vermist. De bendeleden en de politie vochten de strijd, die ruim een uur duurde, uit op klaarlichte dag. Na het gevecht werden veertien voertuigen en twaalf vuurwapens in beslag genomen. De ordediensten startten daarna een grote zoekactie met patrouilles en helikopters in de regio. Daarbij kwam het afgelopen nacht tot nieuwe confrontaties, met zeven doden tot gevolg.

Mexico heeft al jaren een probleem met geweld. Vorig jaar zijn meer dan 36.000 moorden opgetekend in het land, dat 130 miljoen inwoners telt. Dat zijn bijna 100 moorden per dag. Het geweld komt grotendeels op rekening van bendes die betrokken zijn bij drugshandel, ontvoeringen en afpersingen. De Mexicaanse president Andrés López Obrador zei vrijdag nog dat het land geen buitenlandse inmenging nodig heeft om drugskartels te bestrijden. Maar na een aantal recente uitbraken van geweld zijn er twijfels over de strategie van de president.