Minstens 21 doden bij dubbele aanslag in Kaboel Redactie

30 april 2018

09u19

Bron: Belga 2 Bij twee zelfmoordaanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, zijn maandagochtend minstens 21 doden en 27 gewonden gevallen. Bij de tweede aanslag werden ook buitenlandse journalisten getroffen, zo meldt het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid.

Bij een eerste aanslag had een terrorist op een motor zichzelf maandagmorgen opgeblazen in de buurt van de kantoren van de Afghaanse inlichtingendienst NDS. Alle slachtoffers waren Afghaanse burgers. Het hoofdkwartier van de NDS bevindt zich in de wijk Shash Darak, waar ook onder meer de NAVO en de Amerikaanse ambassade zijn gevestigd.

Kort daarna deed zich op dezelfde plaats een tweede ontploffing voor. Die explosie gebeurde toen hulpdiensten bezig waren met het verzorgen van gewonden van de eerste aanval. Een kamikaze zou zich hebben voorgedaan als een journalist toen hij zichzelf tot ontploffen bracht. Onder meer een fotograaf van AFP kwam om het leven, zo deelt het Franse persbureau mee.

Daarnaast vond maandagochtend ook in de oostelijke provincie Nangarhar een aanslag plaats op een politiepatrouille. Daarbij kwam één agent om, terwijl vijf andere mensen, onder wie één agent, gewond raakten.