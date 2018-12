Minstens 20 gewonden na explosie in Japan Arne Adriaenssens

16 december 2018

15u33

Bron: BBC/The Japan Times 0

Bij een explosie in een restaurant in de Japanse stad Sapporo raakte minstens 20 personen gewond. De brandweer is massaal ter plaatse en zoekt verder naar mogelijke slachtoffers. De oorzaak van de ontploffing is tot nog toe onbekend.

De explosie vond plaats om 20.30 (12.30 Belgische tijd) in een wijk op ongeveer drie kilometer van het stadscentrum. Omwille van de vele horecazaken in de buurt was het er nog erg druk. Terwijl het puin van het volledig verwoeste gebouw nog geruimd wordt, werden al zeker 20 gewonden naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet uitgesloten dat dit cijfer nog oploopt. De exacte omstandigheden en de oorzaak van de ontploffing zijn nog niet bekend.

The Japan Times sprak met één van de buurtbewoners. Die hoorde een oorverdovende knal die zijn appartement op zijn grondvesten deed daveren. Ook op Twitter verschijnen er massaal foto’s en getuigenissen van mensen ter plaatse. Die tonen onder andere het hevig brandende puin. De omgeving is ondertussen afgesloten.

