Minstens 20 gewonden bij treinongeval in Tsjechië

09 september 2020

In Tsjechië zijn woensdag twintig mensen gewond geraakt nadat een trein in aanrijding kwam met een technisch voertuig. Dat heeft een woordvoerder van de hulpdiensten gezegd. Vier zwaargewonden werden met een helikopter overgebracht naar ziekenhuizen in Pilsen en Praag. De andere slachtoffers krijgen verzorging toegediend in ziekenhuizen in de buurt.