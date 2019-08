Minstens 20 doden na ongeval met tankwagen in Oeganda

19 augustus 2019

In het zuidwesten van Oeganda zijn minstens 20 mensen omgekomen nadat een tankwagen verongelukte en in brand vloog. Het voertuig zou zijn omgekanteld nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor en kwam terecht op twee minibussen die dienst deden als taxi. Vervolgens brak er brand uit.