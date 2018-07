Minstens 20 doden bij nieuwe aanslag tijdens verkiezingsbijeenkomst in Pakistan

13 juli 2018

In Pakistan is opnieuw een aanslag gepleegd tegen een verkiezingsbijeenkomst. Daarbij zijn in de stad Mastung minstens twintig mensen om het leven gekomen. Bij de bomexplosie raakten ook meer dan veertig personen gewond. Het is al de tweede aanslag tegen een politieke bijeenkomst op een week tijd. Volgens minister van Binnenlandse Zaken van de provincie Baloetsjistan, Agha Umar Bungalzai, loopt de balans waarschijnlijk nog op.