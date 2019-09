Minstens 20 doden bij aanvallen in noorden van Burkina Faso

08 september 2019

Bron: Belga

Minstens twintig personen zijn zondag gedood bij twee aanvallen in dorpen in de provincie Sanmatenga, in het noorden van Burkina Faso. Dat hebben de veiligheidsdiensten bekendgemaakt.