Minstens 19 doden bij overstromingen in zuiden van China

12 juni 2019

08u00

Bron: Belga 0 Bij overstromingen die veroorzaakt zijn door stortbuien, zijn minstens negentien mensen omgekomen in het zuiden van China. Dat hebben staatsmedia vandaag bekendgemaakt.

Een week lang waren er hevige buien in de regio Guangxi, aan de grens met Vietnam. Daarbij kwamen twaalf mensen om en werden nog eens 570.000 mensen getroffen, stelt het Chinese persbureau, dat regionale hulpdiensten citeert. Door de overstromingen zijn verschillende huizen ingestort en gewassen verwoest.



In de aangrenzende provincie Guangdong kwamen nog eens zeven mensen om en is één persoon vermist. Ook hier vernietigde de hevige regenval huizen en wegen.



Volgens de openbare televisiezender CCTV worden in totaal 22 provincies en 6,75 miljoen mensen getroffen door de neerslag. Er zou al voor 10 miljard yuan (1,3 miljard euro) economische schade zijn.

