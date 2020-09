Minstens 19 doden bij mijnongeluk in noordwesten Pakistan

08 september 2020

Bron: Belga

Bij een ongeval in een marmermijn in Pakistan zijn minstens 19 mijnwerkers om het leven gekomen. In de nacht van maandag op dinsdag viel een groot rotsblok op de arbeiders in de mijn in de provincie Khyber-Pakhtunkhwa. Dat meldt het lokale politiehoofd Tariq Habib.