Minstens 19 doden bij instorting van mijn in Congo kv

27 juni 2019

17u35

Bron: Reuters, Belga 2 Bij de instorting van een kopermijn in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 19 mensen om het leven gekomen. Dat meldt Glencore, het moederbedrijf van beheerder van de mijn Kamoto Copper Company (KCC). Volgens nieuwswebsite actualité.cd kwamen ongeveer 30 mensen om het leven, de gouverneur van de provincie sprak zelfs al van 36 doden.

Glencore laat weten dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen. “Illegale mijnwerkers waren aan het werk in twee gangen buiten de ontginningszone toen de instorting plaatsvond”, klonk het.

Volgens het bedrijf zijn de incidenten niet gelinkt aan de operaties of activiteiten van KCC. De uitbater merkte wel “steeds meer illegale mijnwerkers op” in de regio van Kolwezi. Dagelijks zou er naar verluidt 2.000 keer binnengedrongen worden. “KCC roept alle illegale mijnwerkers op om te stoppen met hun leven in gevaar te brengen en niet meer binnen te dringen op grote industriële sites.”

Congo is wereldwijd de grootste producent van kobalt, dat onmisbaar is voor de productie van batterijen van de nieuwe generatie. Het land is ook een van de grootste koperproducenten in Afrika. Door de slechte omstandigheden in de mijnen gebeuren er regelmatig zware ongevallen in de mijnen. Vaak zijn daarbij niet-professionele mijnwerkers betrokken.

Vorige week werden nog honderden Congolese soldaten ingezet om een koper- en kobaltmijn van het bedrijf China Molybdenum Co te beschermen tegen illegale mijnwerkers.