Minstens 19 doden bij busongeval met vluchtelingenkinderen in Oeganda ADN

03 mei 2018

18u21

Bron: Belga 1 Minstens negentien mensen zijn gestorven in een busongeval in het zuidwesten van Oeganda. Het merendeel van hen zijn vluchtelingenkinderen uit buurland Burundi, deelt de lokale afdeling van het Rode Kruis mee.

De bus vervoerde een groep vluchtelingen die verbleven in een doorgangskamp dichtbij de stad Kisoro. De bestemming van de bus was het vluchtelingenkamp Rwamwanja, in het district Kamwenge. Het verkeersongeval gebeurde dichtbij de stad Ibanda, zegt de hulpverleningsorganisatie.

De oorzaak van het ongeval blijft voorlopig onduidelijk. Men weet ook niet hoeveel passagiers aan boord waren op het moment van het ongeluk.

Verkeersongevallen eisen jaarlijks het leven van honderden mensen in het Oost-Afrikaanse land. De redenen zijn meestal dronkenschap achter het stuur, te snel rijden en de slechte staat van de voertuigen.

De ongeveer 37.000 Burundese vluchtelingen in Oeganda ontvluchten de politieke onstabiliteit in hun land.