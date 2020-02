Minstens 19 doden bij botsing tussen trein en bus in Pakistan jv

29 februari 2020

08u04

Bron: DPA 0 In het zuiden van Pakistan zijn minstens 19 mensen om het leven gekomen toen een trein botste met een passagiersbus. Dat hebben de lokale autoriteiten meegedeeld.

De trein was vrijdagavond laat op weg van Karachi naar Rawalpindi toen het voertuig op een onbewaakte spoorwegovergang nabij Rohri in aanrijding kwam met een bus die bijna 50 passagiers vervoerde. "Minstens 19 mensen zijn overleden", zo meldde dokter Bashir Ahmad Solangi van het ziekenhuis in de stad Sukkur. 26 andere mensen liggen nog met verwondingen in het ziekenhuis.



"Blijkbaar was het ongeval te wijten aan onachtzaamheid van de buschauffeur", verklaarde minister van Spoorwegen Sheikh Rashid Ahmad. Een onderzoek moet uitklaren wat er precies is gebeurd.



Treinongevallen komen wel vaker voor in Pakistan, dat een verouderd spoornet heeft. Ook bombardementen door islamistische extremisten en zwakke veiligheidssystemen dragen bij tot de onveiligheid van treinpassagiers. Vorig jaar kwamen meer dan honderd mensen om het leven.