Minstens 19 burgers, onder wie zes kinderen, omgekomen bij regimeaanvallen in Idlib kv

25 februari 2020

20u30

Bron: Belga 0 Bij bombardementen van het Syrische regime zijn dinsdag minstens 19 burgers omgekomen in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Volgens het SOHR waren er onder de slachtoffers acht kinderen. "Tien burgers, onder wie zes kinderen, stierven bij luchtaanvallen van het Syrische regime op de gemeente Maaret Misrine in de provincie Idlib, terwijl zes burgers gedood werden in de stad Idlib, onder wie een schooljongen en drie leraren", zei SOHR-directeur Rami Abdel Rahmane. "Drie andere burgers, onder wie een kind, stierven bij het bombardement van Damascus in de gemeente Binnich", zei Rahmane nog.

In december lanceerde het Syrische regime, met Russische steun vanuit de lucht, een offensief in het noordwesten van Syrië. Daardoor werden zowat 900.000 mensen op de vlucht gedreven, waarvan 170.000 burgers in de buitenlucht of in niet-afgewerkte gebouwen leven.



Vandaag wees de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov nog de oproep tot een staakt-het-vuren af, omdat dat een "overgave aan de terroristen" zou zijn.

Bekijk ook: