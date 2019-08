Minstens 182 doden door honger en ziekte in Papoea (Indonesië) ES

14 augustus 2019

16u12

Als gevolg van een separatistisch conflict in de Indonesische provincie Papoea zijn sinds december al minstens 182 mensen door honger of door ziekte om het leven gekomen. Dat heeft een lokale humanitaire organisatie aangeklaagd.

Indonesië heeft in december extra militairen en politiemensen naar het district Nduga in Papoea gestuurd, om jacht te maken op separatistische rebellen. De overheid reageerde daarmee op een gewelddadige actie van de separatisten, die aan negentien bouwvakkers en één soldaat het leven had gekost.

Inwoners op de vlucht

Door de operaties van de Indonesische autoriteiten hebben meer dan 20.000 mensen noodgedwongen hun huis moeten verlaten. In een poging om aan het geweld te ontsnappen, zijn ze naar naburige regio's gevlucht of proberen ze te overleven in de jungle. "Er zijn ontheemde mensen gestorven omdat ze te lang in de jungle hebben verbleven", zegt humanitair medewerker Theo Hasegen. "Ze zijn ziek en hebben honger. En er is geen medische hulp."

Hasegen maakt deel uit van een humanitair team dat werd aangeduid door de Ndunga-overheid. Hij voerde het woord op een persconferentie die door de mensenrechtenorganisatie Amnesty International georganiseerd werd.

Het Indonesische leger ontkent intussen dat er nog altijd mensen ontheemd zijn. De meeste mensen hebben van de overheid de garantie gekregen dat ze naar huis kunnen terugkeren, zo klinkt het.