Minstens 18 mensen komen om in hotelbrand in Chinese stad Harbin

LVA

25 augustus 2018

05u44

Bron: Reuters

In een hevige hotelbrand in de stad Harbin in het uiterste noordoosten van China zijn vanochtend minstens 18 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Chinese persagentschap Xinhua.