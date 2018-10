Minstens 18 doden in school op de Krim na terreuraanval: dader pleegt zelfmoord kg kve ivi

17 oktober 2018

13u06

Bron: Belga, ANP 113 Bij een explosie in een polytechnische school in Kertsj, in het oosten van het schiereiland Krim, zijn minstens achttien doden gevallen. Volgens getuigen is er ook geschoten. E en topfunctionaris van de Nationale Garde bevestigt dat het om een terreurdaad gaat. De dader is een 22-jarige student die na de aanval zelfmoord heeft gepleegd.

Het Russische Onderzoekscomité meldt dat een bom die was gevuld met metalen voorwerpen afging in de kantine. Naast de zeker 18 dodelijke slachtoffers, zijn ook tientallen gewonden gevallen. Het zou vooral gaan om tieners.

De verdachte is een 22-jarige student van de hogeschool. Hij pleegde na zijn daad zelfmoord.

Meerdere daders?

Twee getuigen hebben volgens nieuwszender RT gezegd dat gemaskerde aanvallers na de explosie begonnen te schieten in het gebouw in Kertsj. “Ze schoten op scholieren en docenten. Iedereen die ze tegenkwamen’', zegt een scholier. “Ze gooiden ook met explosieven.’'

Een gewonde medewerkster van de school vertelt dat de daders het pand vermoedelijk via de achterdeur zijn binnengedrongen. “Het is makkelijk om daar over het hek te klimmen. Er hangt geen camera en de deur is ook niet beveiligd’', zegt de vrouw tegen RT. Schoolhoofd Olga Grebennikova zegt tegen lokale media dat iemand zichzelf had opgeblazen. Daarna zou ook zijn geschoten. Ze vertelde dat overal lichamen van tieners liggen.

De autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat ook een schietpartij heeft plaatsgevonden, of dat er meerdere daders zouden zijn. De autoriteiten zijn inmiddels ter plaatse en hebben de omgeving afgezet. 200 militairen zijn naar de plaats van de terreurdaad gestuurd.

Krim

De Krim is een schiereiland ten zuiden van Oekraïne. Rusland heeft het schiereiland in 2014 geannexeerd.