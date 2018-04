Minstens 18 doden bij aanval Boko Haram in Nigeria LB

02 april 2018

10u27

Bron: Belga 1 Bij een aanval van de islamistische terreurorganisatie Boko Haram tegen Maiduguri, stad in het noordoosten van Nigeria, zijn gisteravond minstens 18 doden en 84 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten.

"Op dit ogenblik hebben we 18 lichamen geborgen in de wijken Bale Shuwa en Bale Kura, in de rand rond Maiduguri", zo liet een woordvoerder van hulpdiensten weten. Hij voegde er aan toe dat de slachtoffers gedood werden toen ze wilden vluchten voor de vuurgevechten tussen de rebellen en militairen.

In het noordoosten van Nigeria, waar Boko Haram erg actief is, zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld. Bij aanslagen en aanvallen van de jihadisten zijn sinds 2009 minstens 20.000 mensen omgekomen. Ze willen in het noordoosten van Nigeria een zogenaamde theocratie volgens de islamitische wet oprichten.