Minstens 17 doden bij botsing tussen vrachtwagen en bus in Guatemala jv

21 december 2019

16u32

Bron: afp 0 Bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen zijn vanochtend minstens zeventien doden en elf gewonden gevallen in het oosten van Guatemala. Dat meldde de Guatemalteekse wegpolitie.

Het ongeval gebeurde in het oostelijke departement Zacapa. Volgens lokale media verloor de chauffeur van de vrachtwagen de controle over het stuur en reed hij in op de bus.

De wegpolitie is nog bezig met de identificatie van de slachtoffers.

