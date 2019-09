Minstens 16 doden en meer dan 100 gewonden bij aanslag in Kaboel lh

03 september 2019

06u35

Bron: Belga 2 Bij de zelfmoordaanslag van de taliban in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn minstens zestien mensen, allemaal burgers, omgekomen. Er raakten ook 119 mensen gewond. Dat blijkt uit een nieuwe balans die deze ochtend door een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd vrijgegeven. Een eerdere balans maakte melding van vijf doden en vijftig gewonden.

"De ontploffing werd veroorzaakt door een met explosieven beladen tractor", voegde de woordvoerder, Nasrat Rahimi, er nog aan toe. Vijf daders werden gedood. De zoekacties en reddingswerken duurden tot ongeveer 5 uur 's ochtends.

De aanslag, die inmiddels door de taliban werd opgeëist, vond plaats in de buurt van het complex Green Village, waar buitenlandse onderaannemers en ngo's verblijven. De inwoners van de wijk waar het complex gelegen is, kwamen op straat om te protesteren tegen de aanwezigheid van de buitenlanders in hun wijk.

Volgens de manifestanten lopen zij zelf een verhoogd gevaar doordat er buitenlandse personen in hun wijk gevestigd zijn. "We willen dat deze vreemdelingen onze wijk verlaten. Het is niet de eerste keer dat wij als gevolg van hun aanwezigheid afzien. Elke keer wanneer zij geviseerd worden, zijn het onze mannen, vrouwen en kinderen die gedood worden. We willen hen hier niet meer", verklaarde een van de inwoners, Abdul Jamil.

Op het moment van de aanslag had president Ashraf Ghani overigens net een ontmoeting achter de rug met de Amerikaanse speciale gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Khalilzad is in het land voor onderhandelingen over een vredesakkoord met de taliban.