Minstens 16 doden bij aanslagen door jihadisten in Nigeria HR

05 oktober 2019

20u04

Bron: Belga 2 Buitenland In de Nigeriaanse staat Borno zijn minstens 16 mensen, onder wie 11 soldaten, sinds donderdag gedood in jihadistische aanvallen. Dat is zaterdag uit veiligheidsbronnen vernomen.

Donderdag hadden strijders van de Islamitische Staat in West-Afrika een militair konvooi in een hinderlaag gelokt bij het dorp Mauro, in het district Benisheikh, aldus een militaire bron. Daarbij vielen 11 doden en 16 gewonden onder de soldaten. “Twee andere soldaten zijn vermist”, aldus een legerofficier. De soldaten zaten in drie voertuigen, waaronder een pantserwagen. “De terroristen zijn weggevlucht met 11 AK-47-geweren en luchtafweergeschut gemonteerd op de pantserwagen”, aldus nog de officier. Het konvooi was ontplooid vanuit Maiduguri om jihadisten te onderscheppen, die naar de stad Gubio waren gevlucht waar ze twee leden van een anti-jihadistische militie hadden gedood.

Zaterdag vielen leden van Boko Haram een kamp met ontheemden aan in de stad Banki, dichtbij de grens met Kameroen. Daarbij vielen twee dodelijke slachtoffers onder de dorpelingen. Drie militieleden die het kamp bewaakten, raakten gewond, aldus leden van die militie. Volgens hen wilden de aanvallers voedsel van de ontheemden stelen.

35.000 doden

Donderdagochtend is nog een persoon omgebracht in het dorp Frigi, in de buurt van Banki, toen strijders van Boko Haram het vuur openden op een voertuig met passagiers op weg naar Maiduguri. Daarbij viel ook een gewonde.

Later op donderdag doodden Nigeriaanse troepen vier leden van Boko Haram in twee afzonderlijke confrontaties in Pulka, niet ver van de grens met Kameroen.

In tien jaar tijd vielen bij de jihadistische opstand en de onderdrukking ervan 35.000 doden. Ongeveer 2 miljoen mensen zijn ontheemd. Het conflict verspreidde zich naar Niger, Tsjaad en Kameroen.

