Minstens 15 talibanstrijders gedood in IS-aanval op rouwplechtigheid KVE

17 juli 2018

15u37

Bron: Belga 0 Bij een terreuraanslag van Islamitische Staat (IS) op een rouwplechtigheid van de taliban zijn in het noorden van Afghanistan zeker 15 mensen omgekomen.

Twee IS-strijders drongen binnen in de woning van een talibanleider in het dorp Sajjad in de provincie Sar-e Pul en openden er het vuur op de menigte. Er vielen zeker 15 dodelijke slachtoffers.

Op het ogenblik van de aanslag was er een rouwceremonie aan de gang. De aanslagplegers konden ongemoeid wegvluchten.