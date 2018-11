Minstens 15 doden bij zwaar ongeval met 31 voertuigen in China jv

04 november 2018

07u20

Bron: dpa/belga 0 Bij een ongeval waarbij 31 voertuigen betrokken waren, zijn op een snelweg in China gisteravond minstens 15 mensen om het leven gekomen en 44 anderen gewond geraakt. Dat meldt het staatspersagentschap Xinhua.

Het ongeval gebeurde aan een tolstation in Lanzhou, in de provincie Gansu. Een vrachtwagen reed er in op wagens die aan het aanschuiven waren.

Volgens Xinhua verloor de vrachtwagenchauffeur, die bij het ongeval lichtgewond raakte, de controle over zijn stuur. De man verklaarde zelf dat de remmen van zijn voertuig het hadden begeven tijdens een lange afdaling op de autosnelweg. Er werd een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval, en ook naar de chauffeur werd een onderzoek geopend.

Van de 44 gewonden zijn er 10 erg aan toe, meldt Xinhua nog. De provinciale autoriteiten van Gansu hebben een onderzoek gevraagd naar gevaarlijke stukken van de autosnelwegen in de provincie.